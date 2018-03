Paolla Oliveira denuncia vazamento de fotos nos bastidores de gravação

A Globo informou que as fotos foram feitas sem autorização em um set de gravação em São Paulo

Nesta quinta-feira (1º) começaram a circular na internet algumas fotos íntimas de Paolla Oliveira, clicadas e divulgadas sem o consentimento da atriz, durante as gravações de sua nova série da Globo em parceria com a O2 Filmes, intitulada Assédio. Nas imagens ela aparece de costas tirando a lingerie.

Em seu Instagram, a atriz publicou um pronunciamento rechaçando a atitude, que é crime. "Até quando? Até quando a invasão da privacidade de um ser humano, o desrespeito a um ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho serão tratados como um ato de esperteza em nossa sociedade? Esta é a pergunta que me faço e gostaria de compartilhar com todos", disse a atriz.



"Em um ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso (não há outra palavra que o defina, pois o que foi feito é crime) resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual da série e divulgar em redes sociais. O que para mim é trabalho se transformou em oportunidade para alguém tentar tirar vantagens. O que esta pessoa ganhou com isso? Dinheiro, fama, cliques, likes, popularidade? Pouco importa. Pois o que ele (ou ela) fez para obter isso é crime previsto na lei. Em um momento em que todos estamos buscando uma sociedade mais correta, não há mais espaço para considerarmos esperteza o que é um desrespeito", continuou.

Em nota, a Globo informou que as fotos foram feitas em um set de gravação em São Paulo. "A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso, que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. O ato, que configura crime previsto em lei, também foi informado às autoridades policiais", diz a emissora. "Estamos ao lado de nossa atriz Paolla e não pouparemos esforços para que sejam identificados os culpados e aplicadas as punições previstas na lei", completa o pronunciamento oficial da Globo.

No ano passado, durante a gravação da novela "O Outro Lado do Paraíso", os atores Grazi Massafera e Rafael Cardoso foram clicados completamente nus enquanto faziam uma cena de sexo. As imagens foram feitas, sem autorização, pelo fotógrafo Marcelo Belarmino, que publicou nas redes sociais.