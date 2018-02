Pedro Henriques deve assumir cargo diretivo no Bahia

Vice-presidente na gestão de Marcelo Sant'Ana tem ido com frequência ao Fazendão nos últimos dias

Finalizando a composição da diretoria executiva, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, deve anunciar nos próximos dias o retorno de Pedro Henriques ao clube. Vice-presidente na gestão de Marcelo Sant'Ana, Henriques será um diretor geral, trabalhando em conjunto com Bellintani e Vitor Ferraz, além de Diego Cerri nas questões relacionadas ao futebol.

Segundo apurou o CORREIO, o acerto verbal entre as partes já havia sido selado desde o período eleitoral, antes mesmo do novo presidente ser eleito. Pedro, no entanto, tinha problemas particulares a resolver, teria solicitado um período de férias e por isso o anúncio ficou para o mês de fevereiro.

Ele já havia participado do processo de transição da diretoria anterior para a atual. Nas últimas semanas, no entanto, tem ido com maior frequência ao Fazendão, inclusive acompanhando do campo o treinamento do time profissional.