Por Rafael Freitas

O Expresso 2222, um dos melhores camarotes do Carnaval baiano, este ano - pela primeira vez - abrirá uma cota de ingressos para venda. Comandado por Preta Gil, o espaço, que fica no Circuito Barra-Ondina, contará, como sempre foi, com serviço all inclusive e ocupará novamente o Edifício Oceania, logo no comecinho do Circuito. Para os interessados, o combo, que dá direito a 5 dias da folia, está custando, em valor promocional, R$ 5.300,00.