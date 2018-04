Pero Vaz: preso suspeito de comandar tentativa de ataque a ônibus

Quatro pessoas foram levadas à delegacia; apenas um suspeito conseguiu fugir

Um homem identificado como Luis Fernando Chantal Saldanha de Oliveira, conhecido como Chantal, 19 anos, foi preso por liderar uma tentativa de ataque a dois ônibus no bairro da Pero Vaz, em Salvador, na tarde desta terça-feira (10). Chantal ainda é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas da região.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretária de Segurança Pública (SSP), o acusado encomendou os ataques depois da morte de três dos seus comparsas durante confronto com as guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS), na última terça-feira (9). Na ocorrência, conforme a polícia, duas pistolas e um revólver foram apreendidos. Os mortos ainda não foram identificados.

Chantal é acusado de ordenar os ataques

Ainda de acordo com a SSP, no celular de Chantal foram encontradas fotos de cartazes que estavam sendo reproduzidos com pedidos de justiça pela morte dos seus aliados.

Relembre a caso

Por volta das 14h, cinco pessoas - duas mulheres e três homens - tentaram incendiar dois ônibus da empresa Integra, no final de linha do bairro. De acordo com informações do delegado Luiz Henrique Ferreira, titular da 2ª Delegacia Territorial (DT), quando os suspeitos iriam começar a tocar fogo nos veículos, os investigadores chegaram, impedindo a ação. Eles ainda chegaram a tomar a chave dos ônibus.

Depois da tentativa, quatro dos cinco suspeitos foram detidos no local e conduzidos à delegacia. Apenas um deles conseguiu fugir. Segundo Ferreira, este fugitivo poderia estar levando o galão com material para incendiar o ônibus.

O final de linha do bairro do Pero Vaz foi deslocado para o bairro da Santa Mônica

Na delegacida, os suspeitos informaram que pretendiam incendiar o ônibus como forma de protesto pela morte dos três comparsas. "Eles disseram que iam fazer uma manifestação contra as mortes", explicou o delegado. Conforme o titular, nenhum dos quatro integrantes do grupo possui passagens pela polícia

De acordo com o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (GERC), o grupo também é responsável por ordenar o fechamento de todo comércio existente no bairro do Pero Vaz.