Petrobras anuncia quedas de 0,45% no preço da gasolina e de 1,43% para o diesel

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor na quarta-feira, 14, o preço médio do litro da gasolina A sem tributos nas refinarias será de R$ 1,5537, queda de 0,45% sobre os R$ 1,5608 atuais. O valor médio nacional do litro do diesel A terá redução de 1,43%, para R$ 1,7331, de R$ 1,7583 antes.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.