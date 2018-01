Petrobras e Odebrecht preparam reorganização societária da Braskem

O objetivo é aprimorar a governança corporativa da Braskem

Foi anunciado nesta sexta-feira (19) pela Petrobras que a revisão do acordo das ações da Brasken com a Odebrecht evoluiu para uma reorganização societária com unificação das espécies de ações. "Esses estudos, no entanto, ainda se encontram em fase preliminar", diz comunicado da Petrobras.

Segundo a agência Reuters, a petrolífera quer aprimorar a governança corporativa da Braskem e criar valor para todos os acionistas. 50,1% das ações da Braskem pertencem a Odebrecht. Já a Petrobras possui 47% das ações votantes.

Desde o final do ano passado, a Odebrecht estuda alternativas para o investimento na Braskem, mas mantê-la como parte de seus investimentos. A Petrobras, por sua vez, busca se concentrar na produção de petroleo e gás, mas não tem decisçao sobre a venda das suas participações da Braskem.