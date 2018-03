Pituaçu: sobe para quatro número de mortos em desabamento de imóvel

Corpo de doméstica foi resgatada por volta de 13h20

Sete horas após o desabamento de um imóvel na Rua Alto de São João, em Pituaçu, o Corpo de Bombeiros localizou mais um corpo por volta de 13h20 - o da doméstica Rosemeire Pereira, 34 anos - a quarta vítima do desabamento do imóvel de quatro pavimentos. O filho dela, Artur, de apenas um 1 anos, foi retirado dos escombros por volta de meio-dia desta terça-feira.

O corpo do filho mais velho de Rosemeire, Robert de Jesus, 12, foi o primeiro a ser resgatado dos escombros durante operação de resgate dos bombeiros. Já o irmão dela, Alan Pereira de Jesus, 31, foi resgatado sem vida por volta de 11h10.

Os quatro corpos encontrados serão periciados por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) - após a localização do corpo de Rosemeire, as buscas foram encerradas.

Outras quatro pessoas foram resgatadas com vida. Irmão de Rosemeire, Alex Pereira de Jesus, 29, sua mulher Beatriz, 30, e a filha do casal, Sabrina Menezes, de 1 anos e 11 meses, foram retirados com ajuda da população, e Rosângela Santana de Jesus, 30, que passou mal, mas não estava no imóvel, foram encaminhadas para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Beatriz e Sabrina foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O major da PM, Ramon Diego, informou que por volta das 11h as equipes de resgate conseguiram chegar no último pavimento da construção.

"Aqui é uma região de aclive. Já localizamos um possível sítio de escombros na parte final da edificação. Resgatamos mais um corpo, de um homem sem vida. Já localizamos um local onde estão essas duas outras possíveis vítimas que, segundo populares, são a mãe e o bebê", afirmou o major.

Um helicóptero da PM ficou de prontidão, auxiliando nas buscas. “Existindo a necessidade de transporte rápido de algum sobrevivente para um hospital de grande porte, a aeronave e equipe estão preparadas”, disse o comandante do Graer, tenente-coronel, Renato Lima.

O clima ficava mais tenso à medida que os escombros removidos por populares e profissionais da Limpurb subiam para a rua principal.

Durante o resgate, foi necessário fazer silêncio para que os bombeiros pudessem escutar possíveis pedidos de socorro das vítimas. Um dos equipamentos usados pelos bombeiros foi uma microcâmera com microfone para captar possíveis sons emitidos por sobreviventes.

A área foi isolada e a informação chegava aos jornalistas só por populares que estavam subindo com os escombros.

Nota oficial

A Prefeitura de Salvador, em nota, informou que lamenta a tragédia que aconteceu na manhã de hoje (13), quando um imóvel particular desabou na comunidade do Alto de São João, em Pituaçu. "Toda a assistência está sendo prestada às famílias atingidas, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), inclusive aquelas de outras seis residências que serão embargadas temporariamente para verificação das condições de segurança estrutural - uma dessas casas foi parcialmente demolida para facilitar o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Essas famílias, que ainda estão sendo cadastradas, irão receber auxílio moradia e terão apoio integral da Prefeitura", destacou a gestão municipal.

A Prefeitura informou ainda que quatro ambulâncias do Samu foram para o local desde cedo prestando os primeiros atendimentos. "O imóvel que desabou foi construído recentemente de forma irregular e não ocupava área de risco. A edificação tinha quatro pavimentos, contando com subsolo e cobertura. Os órgãos da Prefeitura ainda estão na localidade atuando em diversas frentes, seja auxiliando no trabalho de resgate, no suporte psicológico e assistencial às famílias e na limpeza da área", concluiu a prefeitura, em nota.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou, às 11h30, que registrou 91 solicitações desde o início das chuvas fortes que caem em Salvador. Entre as principais ocorrências estão 24 alagamentos de imóveis; cinco alagamentos de área; 18 ameaças de desabamento; 10 ameaças de deslizamento; quatro ameaças de queda de árvores; duas árvores caídas; um desabamento de imóvel; 15 deslizamentos de terra; um destelhamento; e uma pista rompida. A Codesal permanece em plantão 24 horas através do telefone 199.