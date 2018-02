'PM à paisana' no Carnaval de Salvador é o melhor vídeo que você vai ver hoje

Homem aparece 'liderando' fila de policiais na folia; bombou no WhatsApp

O Carnaval acabou, mas a resenha continua. Enquanto alguns ainda discutem a Música do Carnaval, as confusões com as Muquiranas ou os nomes das filhas de Ivete, um vídeo entrou para as rodas de conversa, especialmente no ambiente virtual, e promete bombar mais que a gravação feita por Bruno Gagliasso criticando o trabalho da PM.

O ator global, infelizmente, não viu a diligente atuação do soldado Grilo, que, conforme vizinhos, mora no bairro de Sussuarana. A presença dele na avenida bombou em diversos grupos de WhatsApp, e sua performance foi elogiada e curtida em outras redes sociais, nesta quinta-feira (15).

Nas imagens, ele aparenta puxar a fila de um grupo de policiais militares durante a folia. Parado, observa – com máxima atenção – o comportamento dos foliões que passam por ele. A postura chama a atenção da galera ao redor, que ri.

Os próprios PMs levaram a situação com bom humor. “Quem intimida aqui é ele”, brincou o perfil no Instagram do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 33ª CIPM de Valença, ao postar o vídeo.

“Se liguem neste policial à paisana”, arreliou o Capitão PM Alden José da Silva, que tem mais de 96 mil seguidores no Instagram. A postagem na página dele tinha quase 20 mil visualizações na tarde desta sexta.

O sucesso também já gera memes, como o que segue abaixo, com uma identificação apócrifa do soldado.