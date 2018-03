PM que matou juiz em briga de trânsito no Iguatemi vai a júri popular hoje 

Julgamento acontece oito anos depois do crime

Quase oito anos após matar a tiros o juiz Carlos Alessandro Pitágoras Ribeiro em uma briga de trânsito, o soldado da Polícia Militar Daniel dos Santos Soares vai a júri popular às 8h desta terça-feira (27) no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré. O homem foi indiciado pelo Ministério Público por homicídio doloso qualificado e porte ilegal de arma. O Policial Militar alega legítima defesa, mesma conclusão do inquérito policial.

O crime aconteceu no dia 10 de julho de 2010, quando o soldado e o juiz tiveram uma discussão no trânsito, próximo ao Shopping Iguatemi, em Salvador. Segundo o relato do procedimento investigatório, Daniel e Alessandro pararam simultaneamente os carros em local proibido e desceram do carro armados. Daniel fez dois disparos em Alessandro, que morreu antes de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).