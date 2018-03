Polícia divulga retrato falado de agressor de travestis na Pituba 

Homem pode ser indiciado por lesão corporal e tentativa de homicídio.

A Polícia Civil divulgou o retrato falado do agressor de travestis na Pituba na tarde desta segunda-feira (12). O homem é descrito como alto - aproximadamente 1,82m -, de cor de pele parda escura, magro e com cavanhaque. O retrato foi feito com base nos testemunhos de duas vítimas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Homem é suspeito de agredir pelo menos quatro travestis na Pituba. (Foto: Divulgação)

A delegada Maria Selma Pereira Lima, titular da 16ª Delegacia de Polícia - Pituba, está no aguardo do envio das imagens câmeras de estabelecimentos comerciais na Rua Minas Gerais para identificar o agressor. O homem pode ser indiciado por lesão corporal e tentativa de homicídios



Mais uma travesti foi atacada na manhã do último domingo (11), em Cruz das Almas. Ela fez o programa em casa e quando o mesmo não quis pagar o valor cobrado e ele a esfaqueou no rosto, no pescoço, no peito e na barriga. A garota perdeu muito sangue e foi trazida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Nenhum registro foi feito na delegacia do município.

Relembre o caso

Pelo menos quatro travestis já foram atacadas pelo homem, que atua sempre na madrugada atacando quem faz programa na Rua Minas Gerais. Todas elas relataram terem sido agredidas a facadas no rosto. Assustadas, apenas duas registraram boletim de ocorrência. Elas estão sendo acompanhadas pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.