 Polícia recupera arma roubada de PM no Nordeste de Amaralina 

Bandidos conseguiram fugir, mas deixaram armamento para trás

A arma roubada do policial militar Bruno Domingues Sirqueira foi recuperada na manhã desta quarta-feira (21) por integrantes do Pelotão Especial da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pituba). O armamento foi encontrado na localidade do Areal após uma denúncia anônima de moradores, que disseram ter visto três homens circulando nas ruas do bairro portando arma de fogo.

Os policiais foram ao local verificar a denúncia e identificaram os suspeitos. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública (SSP) houve troca de tiros. O trio conseguiu escapar, mas deixou para trás um revólver calibre 380. Após perícia, foi constatado que o armamento pertencia ao policial lotado na 13ª CIPM (Pituba).