Presidente de clube paraguaio revela relacionamento com jogador

Antonio González, do Rubio Ñu, teve fotos íntimas com o jogador Bernardo Gabriel Caballero vazadas nas redes sociais

Um caso de amor chamou a atenção no futebol paraguaio. O presidente do clube Rubio Ñu, da cidade de Luque, Antonio González, revelou seu envolvimento com um jogador da equipe. O caso foi descoberto depois que fotos íntimas dos dois vazaram nas redes sociais.

O jogador em questão é Bernardo Gabriel Caballero. Segundo González, o próprio atleta estava usando as fotos para fazer chantagem e deixar o clube. De acordo com a imprensa paraguaia, o escândalo teria sido motivado por ciúmes depois que o jogador acertou com um novo empresário. A hipótese é a de que os três formavam um triângulo amoroso.

"Vamos ser honestos, Caballero estava comigo no Rubio Ñu há mais de dois anos, era muito especial para mim. Era o meu companheiro. E tinha todos os privilégios: carros que nunca pensou conduzir, como Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux... De repente apareceu uma velha louca. Ele era meu parceiro sentimental e peço desculpas se isso incomoda muitos, sou sincero", afirmou Antonio González ao "Diario Hoy", do Paraguai.

“Um homem é mil vezes mais ciumento do que uma mulher, não gosto que me ameacem", disse o cartola. A equipe de futebol do Rubio Ñu foi fundada em 1945 e apesar de levar o mesmo nome, não tem relação com o outro Rubio Ñu, da capital Assunção e que disputa torneios profissionais.