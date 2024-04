FOCO NAS OLIMPÍADAS

Após título na Superliga de Vôlei, Darlan comemora acesso a Paris-2024

Além do título da Superliga de Vôlei, conquistado com a vitória avassaladora do Sesi-Bauru sobre o Campinas por 3 a 0, neste domingo, Darlan coroou a sua grande atuação ao ser eleito o MVP (jogador mais valioso) do torneio e o melhor oposto.