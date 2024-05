PUNIÇÃO

Botafogo afasta Romero e Diego Hernández por indisciplina antes de decisão da Libertadores

O meia vinha ganhando espaço com o técnico Arthur Jorge, entrando com mais frequência nos jogos. Até começou a partida diante do Fortaleza - empate por 1 a 1. Assim como o atacante também estava saindo da reserva todo jogo para ganhar minutagem

O Botafogo faz um tour longe do Rio, para onde volta somente na segunda-feira, após visitar o Corinthians, pelo Brasileirão. O afastamento de Romero impede um encontro, no campo, com o irmão gêmeo, atacante do clube paulista.

Com seis pontos, o Botafogo é o segundo do Grupo D, com a mesma pontuação do líder Junior, de Barranquilla. Os peruanos estão em terceiro, com cinco, e precisam ganhar. Os cariocas podem se classificar em Lima, com uma vitória e que a LDU não ganhe no duelo com os colombianos.