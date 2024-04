DEFESA SÓLIDA

Ceni exalta desempenho de Kanu e explica situação de Cuesta: 'Grande chance de voltar'

Argentino passou por cirurgia e pode voltar no jogo contra o Criciúma

Da Redação

Publicado em 28 de abril de 2024 às 09:00

Cuesta desfalcou o Bahia contra o Grêmio e pode voltar diante do Criciúma Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Depois de vencer o Grêmio e subir na classificação do Brasileirão, o Bahia tem mais um compromisso pela frente. Nesta terça-feira (30), o tricolor recebe o Criciúma, às 19h, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Rogério ainda tem dúvida na defesa.

Contra o Grêmio, o zagueiro Victor Cuesta desfalcou o tricolor. Ele passou por uma cirurgia no nariz e foi vetado pelo departamento médico. O jogador chegou a treinar com uma máscara facial e, segundo Rogério Ceni, tem chances de ir para o confronto com o Tigre.

“O Cuesta não pôde jogar por conta da cirurgia que ele fez no nariz, acho que para terça-feira tem grande chance dele estar à disposição”, explicou Rogério.

Se o argentino não tiver condição de jogar, o Bahia deve manter a dupla formada por Kanu e Gabriel Xavier. Antigo titular da defesa, Kanu fez uma boa partida contra o Grêmio e recebeu elogios do treinador.

“Eu acho que ele foi bem, a partida dele foi muito segura, jogando pelo lado contrário, deixando Gabriel jogar na direita, e não lembro de um erro do Kanu no jogo. É um cara que fala bastante antes dos jogos, e normalmente quando o cara sai do time ele muda, o Kanu, não. Ele é sempre a mesma pessoa. Fez um grande jogo. Até treinei com Rezende na função, Rezende e Kanu e Rezende e Gabriel, mas pensei que seria preciso o Rezende em uma eventual lateral esquerda, caso o Juba cansasse, e tinha quase certeza que seria necessário no primeiro volante numa reta final de jogo”, completou Rogério.

Além da defesa, o treinador afirmou que vai avaliar o resto do elenco antes de definir a escalação. O Bahia terá apenas um dia de preparação para o confronto. O jogo de volta está marcado para 23 de maio, em Santa Catarina.