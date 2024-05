SÉRIE A

Camutanga desfalca o Vitória contra o Atlético-GO

Zagueiro foi expulso em derrota contra o Vasco e vai cumprir suspensão automática

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 09:29

Suspenso, Camutanga está fora do jogo contra o Atlético-GO

O Vitória tem um desfalque certo no próximo compromisso da Série A do Brasileiro. Camutanga está fora do jogo válido pela 7ª rodada, contra o Atlético-GO, sábado (18), às 16h, no Barradão. O zagueiro foi expulso no final da derrota por 2x1 para o Vasco, domingo (12), em São Januário, e irá cumprir suspensão automática diante da equipe goiana.

Camutanga foi expulso aos 46 minutos do 2º tempo contra o Vasco, após agressão ao meia Praxedes. O defensor de 30 anos acabou de se recuperar da contusão no joelho que o fez desfalcar o rubro-negro em três rodadas do Brasileirão. O substituto imediato dele é Bruno Uvini, que também é destro. Zapata é outra opção para a posição.

Enquanto Camutanga é baixa, Wagner Leonardo reforça o Leão. Expulso diante do São Paulo, na 5ª rodada, ele cumpriu suspensão contra o Vasco e está novamente à disposição para encarar o Atlético-GO. Reynaldo, que o substituiu, deve voltar a ser opção no banco.

Ainda sem vencer, com apenas um ponto, conquistado no empate em 2x2 com o Bahia, no Barradão, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 18ª posição. Adversário da vez, o Atlético-GO também tem um ponto e ocupa a 19ª colocação porque leva a pior no número de gols marcados (5 contra 2).