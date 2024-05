EMPECILHO

Após comoção, Felipe Neto explica que não pode adotar cavalo Caramelo

Segundo youtuber, o animal será "símbolo do estado"

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 09:25

Felipe Neto e cavalo Caramelo Crédito: Redes sociais

O resgate do cavalo Caramelo, no Rio Grande do Sul, comoveu o Brasil inteiro nos últimos dias, principalmente os influenciadores que estavam acompanhando toda a situação através das redes sociais.

O youtuber Felipe Neto foi um desses famosos que queriam ficar com o cavalo. No entanto, neste domingo (12), ele revelou que não vai poder ficar com o animal porque, agora, o bicho será do estado.

“Sobre o Caramelo… Eu me prontifiquei a adotá-lo. A @gioewbank também. Porém, recebi a informação de que haviam decidido que ele permaneceria no RS como símbolo do Estado. Respeitei inteiramente. Qualquer coisa, estou por aqui”, disse.

O cavalo ficou dias ilhado em um telhado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. A imagem circulou o país inteiro e, na quinta-feira (9), equipes de resgate conseguiram pegar o animal.