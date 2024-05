BRIGA

Felipe Neto e Whindersson Nunes brigam nas redes sociais: 'Digno de pena o que você virou'

Os dois trocaram farpas no Twitter devido aos ataques contra Lula e Janja

Na manhã desta sexta-feira (10), os internautas do X, antigo Twitter, presenciaram uma briga entre Whindersson Nunes e Felipe Neto. O assunto? A mobilização dos brasileiros em meio à tragédia do Rio Grande do Sul.