Dona Déa Lúcia revela valor milionário doado por Luciano Huck às vítimas da enchente no RS

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, arrancou de Luciano Huck o valor doado pelo apresentador do Domingão às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela disse que cometeu a indiscrição para incentivar pessoas ricas, como o apresentador, a se inspirarem e doarem também.