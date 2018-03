Preso traficante que trazia drogas do Paraguai para a Bahia

Lucas Cunha levava pelo menos 200 kg de maconha por viagem, diz polícia

Foto: Divulgação/SSP

Policiais civis da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, capturaram, na manhã deste domingo (25), Lucas Tadeu Silva Cunha, 36 anos, responsável por trazer drogas do Paraguai e distribuir em cidades do Sul e Sudoeste da Bahia.

Com mandado de prisão expedido, Lucas acumula passagens por venda de entorpecentes e corrupção ativa. Ainda conforme a polícia, ele é o principal fornecedor de drogas, principalmente para as cidades de Vitória da Conquista e Porto Seguro, e movimentava cerca de 200 quilos de maconha a cada viagem ao país vizinho.

Ele foi localizado quando saía de casa, no bairro Iberapuera, em Conquista. Um veículo modelo Ford Ka alugado por ele por 20 dias, terminou apreendido. Uma caminhonete Amarok de sua propriedade também foi levada pelos policiais.

A prisão do traficante, de acordo com o delegado Neuberto Costa, titular da DTE de Conquista, ocorreu após uma sequência de outras operações que identificaram níveis mais baixos do escalão na venda de entorpecentes na cidade.

"Seguimos os passos da droga que abastecia a cidade até chegar no distribuidor que buscava o material no Paraguai. Um grande de trabalho investigativo", afirmou, conforme nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O delegado acrescentou que os investigadores da DTE conseguiram também diversas imagens de carregamentos de maconha trazidos pelo criminoso. "Estimamos que 200 quilos é uma média baixa do que era trazido por ele para a região", comentou.