Procuradoria pede desclassificação e rebaixamento do Vitória 

Jogadores que não foram citados na súmula, além do técnico Vagner Mancini e o supervisor Mário Silva, podem ser punidos

O procurador Hermes Hilarião apresentou, na tarde desta quinta-feira (22), ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD) a denúncia sobre os acontecimentos do Ba-Vi do último domingo (18). A procuradoria pediu a desclassificação e rebaixamento do Vitória, por ter dado encerramento à partida de forma intencional.

Além dos fatos e personagens citados na súmula de Jailson Macêdo Freitas, árbitro do jogo, outros foram citados. Por parte do Vitória, Kanu, Denilson, Rhayner, Yago, Fernando Miguel, Bruno Bispo, Ramon e André Lima foram denunciados, além do técnico Vagner Mancini e o supervisor Mário Silva. Pelo Bahia, os jogadores Vinicius, Edson, Rodrigo Becão e Lucas Fonseca foram denunciados. As penas vão de uma até 12 partidas de suspensão, a depender do artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), além de multa de até R$ 100 mil.

Em entrevista à rádio Transamérica, Hermes explicou a denúncia entregue e os pedidos de rebaixamento e desclassificação do Vitória por parte da Procuradoria.

"O clube que der causa ao encerramento da partida e isso ensejar um prejuízo desportivo a terceiros enseja a desclassificação do campeonato. Na nossa avaliação, houve um prejuízo direto ao Fluminense de Feira e ao Jequié, por isso pedimos a desclassificação. Já o rebaixamento é no regulamento da Fifa por conta da ingerência no resultado da partida, o que na nossa avaliação contrariou a ética desportiva".

Agora, cabe ao Tribunal de Justiça Desportiva julgar a denúncia entregue pela Procuradoria. A data provável é na próxima terça-feira (27).