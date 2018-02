Os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos e ter cursado pelo menos 50% do curso

Programa oferece 2,7 mil novas vagas de estágio (Foto: EBC)

O programa Partiu Estágio abre inscrições para 2.702 vagas nesta quarta-feira (21) . As inscrições para o programa do governo podem ser feitas até o dia 12 de março, por meio do site do programa (www.programaestagio.saeb.ba.gov.br).

As vagas são para estudantes universitários que morem na Bahia e estejam regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas com sede na Bahia. Os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos e ter cursado pelo menos 50% do curso.

Inscrições

Os candidatos precisam acessar o site do programa, criar uma conta, informando CPF, nome, data de nascimento e e-mail. O sistema enviará para o e-mail cadastrado os dados para acesso ao sistema de inscrição.

Com os dados, o candidato deve voltar ao site de inscrição, preencher os dados cadastrais e, posteriormente, escolher o curso e o órgão em que pretende estagiar, além de especificar o turno. É preciso ficar atento ainda a um detalhe: apenas poderá escolher o curso e o órgão para estágio no município que estuda ou reside.

O candidato terá que identificar o curso no rol de vagas oferecidas pelos diversos órgãos da Administração Pública Estadual. Após essa identificação, o candidato poderá escolher até três opções de estágio. Na finalização do processo de inscrição, o candidato receberá, no e-mail cadastrado, o comprovante de inscrição.