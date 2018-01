Qualificação online: confira quinze plataformas com cursos para se dar aquele upgrade

Entre as opções estão os cursos digitais nas áreas de Administração, Negócios, Empreendedorismo, tecnologia e Inovação

O tempo livre que pode significar sombra e água fresca para alguns durante o período de férias, para outros acaba se tornando uma oportunidade de se qualificar. E as plataformas online contribuem bastante para adequar estes estudos à rotina de quem quer aproveitar o ano novo para subir de degrau na empresa.

Por isso, o CORREIO listou 15 plataformas que ofertam cursos gratuitos e pagos nas mais diversas áreas de conhecimento, entre elas Administração, Negócios, Tecnologia e Empreendedorismo. “O profissional qualificado, não apenas com formação na área, mas sempre atento a formas de se reciclar é alguém que tem mais chances de se recolocar no mercado ou de buscar melhores oportunidades”, destaca a Coordenadora de RH da Luandre Recursos Humanos, Renata Motone.

Ao escolher o curso à distância, a dica é focar naquilo que pretende aprimorar na carreira. “Vai ser importante também buscar informações sobre carga horária, conteúdo do programa e sobre a instituição que oferece o curso”, recomenda a especialista.

Reciclagem constante

Em busca deste diferencial, o analista de sistemas Angelo Orrico está fazendo um curso online de Desenvolvedor Android. Formado há 14 anos, a iniciativa lhe garantiu um cargo de coordenação. “Sempre fui muito atento a isso. Em uma área como a minha, em que o dinamismo é muito grande e todo dia é uma coisa nova, me manter atualizado é imprescindível para galgar posições maiores dentro da organização”, afirma.

Para ele, entre as vantagens dos cursos online está a facilidade de estudar em casa e controlar os horários. A grade curricular e o acesso a professores até mesmo de outros países também conta a favor. “São cursos que você consegue adaptar a sua rotina além de permitir que eu busque outras qualificações ao mesmo tempo”.

A busca por esta reciclagem no ambiente digital é cada vez maior. Há cerca de 1 ano e meio no Brasil, a Udacity é uma destas plataformas de ensino que saltaram de 1 mil para 10 mil alunos nos cursos na área de tecnologia e inovação. Os Nanodegree (programas pagos que oferecem mentoria e revisão de projetos) mais buscados são os de Marketing Digital, Fundamentos de Data Science I e Fundamentos de Deep Learning. Mas há mais de vinte opções de cursos no portifólio, com faixa de preço que varia de R$ 399 a R$ 3.399 mil. No entanto, o site oferta também cursos gratuitos.

“A qualificação é fundamental para que a gente não se torne obsoleto. É um novo paradigma, que condiz com a velocidade dos avanços tecnológicos. Temos que ser capazes de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e isso é facilitado pela experiência que as plataformas online oferecem”, pontua o diretor-geral da Udacity para a América Latina, Carlos Souza.

É importante aprender o tempo todo, independentemente do estágio de maturidade da carreira: “Tudo isso se torna ainda mais viável quando se trata de educação online”, acrescenta.





ONDE BUSCAR ATUALIZAÇÃO

1. FGV Online A Fundação Getúlio Vargas oferece cursos à distância gratuitos. A plataforma conta também com a oferta de cursos pagos de atualização, aperfeiçoamento e especialização. www5.fgv.br/fgvonline/

2. Sebrae O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é mais uma plataforma de qualificação à distância. Boa parte deles, inclusive, são gratuitos. www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead

3.Unesp Aberta A página da Universidade Estadual Paulista possui uma grande oferta de cursos gratuitos na área de humanas, exatas e ciências biológicas. https://unespaberta.ead.unesp.br/

4. Escola Virtual da Fundação Bradesco Os cursos online disponíveis na escola virtual são gratuitos. O portal disponibiliza opções de qualificação nas áreas de Administração Financeira, Desenvolvimento de Aplicativos, Fotografia e Governança de TI. https://www.ev.org.br/Paginas/Home.aspx

5. Veduca Os cursos são gratuitos e certificados. Há também opções de cursos pagos. No geral, dá para encontrar qualificações nas áreas de administração e negócios, economia, empreendedorismo, tecnologia, medicina e saúde. https://veduca.org/

6. Senai O Serviço Nacional de Apoio à Industria é mais um opção para quem quer se qualificar, seja com cursos gratuitos ou pagos. http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-profissional/cursos-distancia/

7. Udacity Os cursos abertos e programas da Udacity são pagos e com um portfólio concentrado na área de tecnologia e inovação. https://br.udacity.com/

8. Alison A plataforma online em inglês oferta diversos cursos gratuitos muitos dele em parceria com empresas como o Goolge, Microsoft e as Universidades de Columbia e Cambridge. https://alison.com/

9. Udemy São 55 mil cursos online que estão disponíveis na plataforma com preços a partir de R$ 21,99. https://www.udemy.com/

10. Coursera A plataforma é americana, mas tem opção de alguns cursos em português como Aprenda a Ensinar Programação com o Programaê! . Há também cursos traduzidos para o português, entre eles Ciência da Computação, Comunicação no Ambiente de Trabalho no Século XXI e Cybersegurança e seus dez domínios. Os cursos são pagos. http://www.fundacaolemann.org.br/coursera-brasil/cursos/

11. Escola do Trabalhador Três novos cursos gratuitos estão abertos: Análise de investimento, Comunicação escrita e Elaboração de folha de pagamento de empresas. http://escola.trabalho.gov.br.

12. Eduk A plataforma permite que o aluno experimente os cursos por sete dias gratuitamente. São 1,2 mil cursos e tutoriais completos, do básico ao avançado. O acesso por 1 ano custa 12x de R$ 29,90. https://www.eduk.com.br/

13. Prime Cursos O leque de opções de cursos também é extenso. Os cursos são gratuitos, porém a emissão dos certificados é paga e o valor varia de acordo com o programa e a carga horária. www.primecursos.com.br

14. Brazil Partner University A escola online da Microsoft conta com treinamentos nas áreas de tecnologia, negócios e gestão. Os cursos são pagos. https://www.brazilpartneruniversity.com/

15. Portal Educação A plataforma tem cursos em áreas como Administração e gestão, Contabilidade e Finanças, Educação e Esportes, Psicologia, Direito, Engenharia e Construção. Tem promoção de 20% de desconto para qualquer um dos cursos. www.portaleducacao.com.br