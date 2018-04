Ricardo David critica Copa do Nordeste: 'danosa aos clubes'

Vitória tem discutido juntos a outros clubes nordestinos um novo formato para a competição

Ricardo David esteve na redação do CORREIO nesta segunda-feira (2) para gravar uma edição do Bate-Pronto Podcast – programa que vai ao ar, na íntegra, na quarta-feira (4). O presidente do Vitória falou de contratações, renovações e fez uma promessa à torcida rubro-negra em relação aos jogadores da base.

Entre os assuntos, o dirigente fez coro ao presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e também criticou a atual Copa do Nordeste: “Você só parte para a mudança depois de avaliar o que já existe. Fizemos uma pesquisa ampla, que nos levou à opinião de que o atual formato da competição não pode seguir. Ele é danoso para clubes como Vitória, Sport e Bahia”, resumiu.

“A Copa do Nordeste distribui R$ 22 milhões em cotas para os clubes. Se o Vitória for campeão, ele ganhará R$ 3,5 milhões. Ora, o Campeonato Carioca paga R$ 120 milhões aos clubes. O Gaúcho, R$ 80 milhões. Estou falando de campeonatos estaduais. Nós temos uma região, como o Nordeste. Não é possível que sejamos, a nível de mercado, 1/6 do que vale o Carioca. Tem algo de errado nisso, e que precisa ser contestado. É o que nós estamos fazendo”, completou.

Encontro no Recife

David confirmou que esse foi o tema da reunião na última quarta-feira (28), no Recife. O Leão foi representado pelo seu vice-presidente, Francisco Salles. Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani também esteve presente. Dirigentes de Sport, Ceará, Fortaleza, Santa Cruz e Náutico também participaram.

De acordo com o presidente rubro-negro, o encontro serviu para discutir um novo formato para o Nordestão. Foi sugerido que a próxima edição do torneio regional passe a contar só com os 10 primeiros clubes da região: além dos sete já citados, ABC, Sampaio Corrêa e CRB. Na primeira fase, todos se enfrentariam em turno único, com os quatro melhores colocados passando para o ‘mata-mata’.

A proposta contemplaria a criação de uma segunda divisão: “A competição precisa ter riscos e premiações. É preciso premiar o campeão do Nordeste de forma mais categórica e penalizar quem não teve um bom rendimento. Sou simpático a uma Série B".

David diz que quer rever também a participação no Baiano: “Iniciar a temporada como está? Eu só tenho risco de lesões jogando contra times de pouca expressão. O Vitória fez 10 partidas em 30 dias. No momento que estamos fazendo a aclimatação física dos atletas, joga-se uma partida a cada três dias... E para ganhar pouco! No momento em que você precisa de dinheiro para montar elenco, você está tirando para montar time e enfrentar os reservas do Ferroviário ou os reservas do Globo”.

Eleições na FBF

Acontece nesta terça-feira (3), às 14h, no Hotel da Bahia, no bairro do Campo Grande, a eleição para escolher o novo presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), que é comandada há 17 anos por Ednaldo Rodrigues.

Ricardo David declarou apoio ao candidato da situação: “Se for Ricardo (de Lima, atual vice-presidente), ficarei muito satisfeito. Eu não gosto de administrações longevas. Não fiz isso na minha empresa, que veja só, é minha. Me afastei dela em 2008 porque já estava lá há quase 20 anos e entreguei para que outros profissionais pudessem trazer inovação. Quando a gente fica muito tempo no mesmo lugar, existe uma ‘cristalização’ das ideias, você se acostuma a fazer a mesma coisa sempre e vai no automático”.

Até o momento, os candidatos não foram oficializados. Ednaldo Rodrigues deve lançar à sua sucessão o seu vice-presidente, Ricardo de Lima. Já o pré-candidato Ademir Ismerim entrou na Justiça nesta segunda-feira para barrar a votação, alegando que o processo eleitoral foi convocado "em pleno feriado da Semana Santa, buscando, dessa forma, inviabilizar a disputa”.

“Vejo em Ricardo (de Lima) uma pessoa jovem, uma oportunidade de trazer ideias diferentes. O Vitória estará na eleição apoiando essa chapa. Você não pode querer o novo só porque se diz novo. Você tem que conhecer o que ele tem para somar. Não vou apoiar alguém que se diz novo só porque existe um velho”, completou.