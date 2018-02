Roberto Mendes apresenta Chulas no Paschoal no Santo Antônio

Evento gratuito acontece às sextas e integra a programação do Pelourinho Dia e Noite

O cantor e compositor Roberto Mendes é o anfitrião do projeto Chulas do Paschoal que levará à Cruz do Pachoal, na Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo, música de qualidade e gratuita a partir de amanhã. As apresentações, que integram a programação do Pelourinho Dia e Noite, acontecem em três sextas-feiras, sempre às 20h: 23 de fevereiro e 2 e 9 de março.

Logo na estreia sobem ao palco Lazzo, representantes da manifestação cultural Nego Fugido (Acupe) e o músico Gustavo Caribé (Recôncavo Experimental). No show Roberto Mendes é acompanhado do seu filho João Mendes (viol ões) e Tedy Santana (bateria). A ideia é que a Cruz do Pachoal funcione como uma “encruzilhada” cultural onde as várias Bahias se encontram através da música, sob comando de Roberto Mendes.



Pesquisador das tradições e costumes do Recôncavo Baiano, o cantor e compositor revisita seu repertório, além de apresentar ao público músicas inéditas, brotadas de seu debruçar-se sobre a origem do samba na Bahia. O Chulas no Pascoal é um projeto que traz como proposta um show com instigantes composições musicais, que fogem do lugar comum, atiçando o imaginário do público com chulas – ritmo tradicional do Recôncavo que une canções aos sotaques – e com os xaréus, que são cantos de puxada de rede, feitos em parceria com Nizaldo Costa, Capinan e Jorge Portugal, e assim expõe no palco sua relação com o tempo. Não ficarão de fora do repertório músicas como Do Recôncavo, Linda Morena, Mamãe Mandou e Na Fé, na Festa e na Dança