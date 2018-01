Saiba tudo que vai rolar no Carnaval 2018 em Salvador 

Estima-se que cerca de 770 mil turistas venham à Salvador durante a folia

Faltam 21 dias para começar os festejos carnavalescos de Salvador. Serão 700 apresentações e mais de mil horas de música. O prefeito ACM Neto apresenta nesta sexta-feira (12) em coletiva de imprensa no Sheraton Hotel Salvador, no Campo Grande, todas as novidades para o Carnaval deste ano. Ao lado do presidente da Saltur, Isaac Edington, e do secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, entre outras autoridades, artistas e representantes do trade, o prefeito fala das atrações e das mudanças previstas nos circuitos além da expectativa de movimentação econômica para a folia momesca.

Vai ter camarote de graça?

Salvador terá o primeiro 'camarote' aberto ao público no Carnaval da Bahia. A ação será desenvolvida pela Skol, na Barra, e substituirá o palco que foi montado ano passado no Farol da Barra. Este ano, a ideia é montar uma casa - na altura do banco Itaú, na Barra - que funcionará como um camarote só que será aberto ao público. O camarote terá acesso gratuito ao público com atrações musicais que tocarão em um palco que terá vista para a rua também.

"O Carnaval é uma operação muito grande e, também neste ano, vamos estar com a mesma operação de suporte e capacitação aos ambulantes, entrega dos kits, equipamentos. Não será o palco Skol no mesmo formato a gente reformulou para uma estrutura nova que se chama Casa Skol. Como o Carnaval vem numa tendência de democratização, Carnaval sem cordas, a gente vai lançar o primeiro camarote aberto de Salvador, onde as pessoas vão ter uma experiência super bacana , mas sem custos, com shows em uma varanda que vai para dentro e para fora, com entregas de brindes", afirmou ao CORREIO, Felipe Bratfisch, gerente regional de marketing da Ambev.

Quantos turistas virão?

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) estima cerca de 770 mil turistas venham à Salvador durante o Carnaval. Destes, 400 mil são do interior da Bahia; 300 mil são visitantes de outros estados (com destaque para Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais, respectivamente); e 70 mil são estrangeiros oriundos, principalmente, da Argentina, França, Chile, Alemanha e Uruguai.

Qual vai ser a taxa de ocupação dos hotéis?

A expectativa é que a taxa de ocupação chegue a 98% em Salvador, sendo 100% nos hotéis próximos aos circuitos do Carnaval. A movimentação econômica turística nesta temporada deve chegar a R$ 1,7 bilhão. Isso porque este é um período em que a economia da cidade fica aquecida, e o folião, residente na Bahia, ou visitante na condição de turista nacional e estrangeiro, é um consumidor ativo que bebe água, cerveja ou refrigerante, por exemplo; que come um lanche ou faz uma refeição completa; utiliza

meios de transporte; que adquire abadás de blocos e frequenta camarotes; que compra roupas e acessórios para brincar o carnaval. O folião movimenta vários segmentos da economia: o comércio varejista e o setor de serviços em especial.



