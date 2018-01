Sede do TRE funciona neste sábado (6) para recadastramento biométrico

Órgão vai abrir aos sábados até o prazo final, no dia 31 de janeiro

Os eleitores que ainda precisam fazer o recadastramento biométrico podem a partir deste sábado (6) realizar o serviço na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no CAB. O procedimento será realizado todos os sábados, sempre das 8h às 18h, até o dia 31 de janeiro - prazo final para fazer o procedimento.

Além da sede do TRE, durante a semana, o cidadão também pode ir aos postos Estação Pirajá do Metrô, com atendimento espontâneo, das 7h às 12h, mediante distribuição de senha; e SAC Barra, das 9h às 13h, sendo obrigatório o agendamento no site do SAC.

Em Salvador, 869 mil eleitores ainda precisam ir até um dos guichês do órgão para regualizar a situação. Em toda a Bahia, 5 milhões de eleitores ainda precisam fazer a biometria.

O que levar

Documento original com foto (original e cópia de RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar)

Comprovante de residência atual original e cópia (emitido há, no máximo, três meses), no nome do eleitor ou de um parente, devendo comprovar o parentesco;

Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver (Ex.: original e cópia da certidão de casamento com homologação de separação, sentença judicial etc.);

Se for tirar o 1o título eleitoral, necessita-se ainda da original e cópia do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos).

Atenção

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é válida como documento de identificação para o alistamento eleitoral (1o título de eleitor) por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o Passaporte, por não conter a filiação.

O eleitor que tiver o título eleitoral anterior deve levá-lo na hora de fazer o recadastramento biométrico. Caso o tenha perdido não é necessário levar boletim de ocorrência.

Antes de comparecer ao cartório, é necessário que o eleitor consulte a existência de débitos com a Justiça Eleitoral. Para isso, basta acessar o site do TRE. A pesquisa é feita, por meio do menu principal, seguindo o caminho: Eleitor > Débitos do eleitor. Caso exista débito, a multa deve ser paga previamente.

Quem deve fazer

Todos os eleitores devem fazer a biometria - inclusive aqueles cujo voto é facultativo (analfabetos, eleitores com idade entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos de idade)

Quem não fizer

Quem não realizar o procedimento dentro do prazo terá o título cancelado, o que implica em não poder votar nas próximas eleições, além de ficar impedido de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, a exemplo do Bolsa Família.

Onde fazer

Além da sede do TRE, o cidadão também pode ir aos postos da estações do metrô do Bonocô e Pirajá, e a Estação Ferroviária da Calçada, com atendimento espontâneo, das 7h às 12h, mediante distribuição de senha; e SACs Barra, Periperi e Comércio, sendo obrigatório o agendamento no site do SAC.

Apenas os eleitores que agendaram antes do dia 1° deste mês serão atendidos com hora marcada em outros postos de atendimento. O TRE não abrirá novas vagas.

Fique ligado

Durante toda a semana a movimentação dos guichês de atendimento é intensa. Então, para relaxar as pernas ou matar a fome, ambulantes comercializam banquinhos para que o eleitores possam ter mais conforto na fila. O aluguel custa R$5 e o cliente só devolve quando for atendido. Se a fome apertar, por ali, o lanche custa R$3,50, com suco detox - para os mais exigentes na dieta - fica por R$5.