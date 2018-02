Sem CNH, Kannário paga IPVA e regulariza carro importado

Cantor resgatou veículo após quitar dívida; na véspera, filmou abordagem de PMs

Fotos: Reprodução/SSP

O vereador e cantor Igor Kannário cumpriu a promessa e regularizou a situação do seu carro, na manhã desta segunda-feira (26), após pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2017.

O veículo, da marca alemã Audi, estava com o licenciamento vencido e acabou apreendido em uma blitz, na tarde deste domingo (25), quando Kannário passava pela Avenida da França, no Comércio.

Ele filmou toda a abordagem e chegou a bater boca com um dos policiais militares, enquanto este fazia uma revista no veículo. No início da gravação, Kannário chega a dizer que a filmagem era para garantir que nada fosse “implantado” no veículo. O policial retruca, e o cantor desconversa. Assista.

Por meio de sua assessoria, o vereador afirmou que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que, por não ser habilitado, não dirigia o próprio veículo no momento da blitz.

"Diferente do que foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), um amigo dele dirigia o carro. O cantor não fez o teste porque estava no carona do veículo. Já o condutor, um amigo do vereador, fez o procedimento normalmente", informou a assessoria de Kannário.

Ainda por meio de representantes, o cantor afirmou que deu entrada no processo de retirada da habilitação no mês de janeiro e que só tentou "evitar" a blitz em função do atraso no licenciamento do veículo.