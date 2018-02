Sete novos criminosos entram no Baralho do Crime

Bandidos mais procurados do Estado estão na primeira atualização da ferramenta de 2018

O Baralho do Crime, ferramenta que concentra os foragidos mais perigosos da Bahia,tem sete novos integrantes. Os criminosos procurados pela polícia baiana foram inseridos no baralho nesta quinta-feira (22). Na primeira atualização de 2018, três dos quatro naipes sofreram modificações.

Foto: Divulgação

O 'Valete de Paus', a maior carta alterada, passa a apresentar a fotografia de João Cleison Mota Carvalho, o 'Didi', homicida e traficante com atuação na cidade de Ribeira do Pombal. Ele substituirá Allan Keyson Regis de Souza, o 'Jegue', capturado em novembro.

Ainda no naipe de Paus, Manoel Rafael Bispo de Jesus, o 'Jorge Bocão', ilustra a carta 'Nove de Paus' no lugar de Ronaldo Santos de Carvalho, o 'Nal', cujo mandado de prisão foi revogado. Jorge Bocão é procurado por sequestro e agia na região de Valença.

O também sequestrador Amauri Francisco de Sousa, o 'Babá', radicado em Seabra, é o novo 'Oito de Paus', em substituição a Artur Arlindo Barbosa Pacheco, o 'Arturzinho', preso recentemente durante operação policial em Ondina.

Procurado por homicídio qualificado, o 'Dez de Ouros' é agora Cláudio Santos Nascimento, o 'Zinho', que costuma agir no bairro de Itapuã. Ele remove Douglas Santos desta carta.

Três mudanças do naipe de 'Espadas'. Os novos 'Sete', 'Cinco' e 'Quatro' são procurados por homicídio qualificado e atuavam em Itapuã e adjacências: Ricardo Lima Ribeiro, o 'Kadu', Giovani Costa Marinho, o 'Gel', e Antônio Carlos Ribeiro da Conceição, o 'Capenga'.

O baralho está disponível através do site do Disque Denúncia. Toda pessoa, de forma sigilosa, pode contribuir com o trabalho policial e ajudar na captura dos bandidos, com informações pelos telefones 181 (para o interior do estado) e 71 3235-0000 (para Salvador).