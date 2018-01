Sport se acerta com o São Paulo e Régis permanecerá no Bahia

Meia esteve no Fazendão na tarde desta sexta (5) e será integrado ao elenco a partir deste sábado (6)

O elenco do Bahia vai ganhar um reforço nos próximos dias. O Sport chegou a um acordo com o São Paulo e o meia Régis vai permanecer no tricolor em 2018. O jogador não havia se apresentado no Fazendão, pois teve que ir à Recife para acertar detalhes burocráticos com o time pernambucano e ficar livre para assinar com o Esquadrão.

Para que a negociação fosse concretizada, Sport e São Paulo também tiveram que entrar num acordo para que os direitos federativos do atleta passassem a pertencer ao time paulista. A partir de agora, o São Paulo irá transferir Régis ao Bahia para um contrato de três anos, como parte do pagamento que envolveu a ida do goleiro Jean ao Morumbi. O Sport manteve apenas 15% dos direitos econômicos do atleta.

Na tarde desta sexta (5), Régis apareceu no Fazendão, cumprimentou a comissão técnica e os atletas, ainda sem roupa de treino. A partir de amanhã ele fica à disposição para iniciar a pré-temporada. No ano passado, Régis entrou em campo pelo Bahia em 49 partidas e marcou 13 gols.

Chileno na área

Quem também deve pintar no tricolor nos próximos dias é o lateral-esquerdo Mena. O chileno tem contrato com o Cruzeiro, mas jogou o Brasileirão do ano passado pelo Sport.

A negociação está alinhavada entre as três partes envolvidas: Bahia, Cruzeiro e Mena. Segundo o CORREIO apurou, se a negociação for concretizada o jogador chegará para o Bahia com contrato até dezembro de 2019, com opção de renovação por mais um ano.