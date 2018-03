Sucuri de 4 metros é resgatada de incêndio em vegetação na BA

Animal tinha queimaduras por todo corpo quando foi retirado da mata

Uma sucuri de quatro metros foi resgatada durante um incêndio em vegetação perto de um condomínio em Arembepe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O resgate foi feito no sábado (10) pelo 10º Grupamento de Bombeiros Militar, que atua na região.

Com queimaduras pelo corpo, a cobra foi levada para uma clínica em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. O animal é um macho, tem quatro metros de comprimento e cerca de 46 kg. Foram necessárias seis pessoas para segurar a cobra enquanto as queimaduras eram medicadas. O animal recebeu antibióticos e anti-inflamatórios.

Depois que melhorar, a sucuri será levada para o Centro de Triagem de Animais Silvetares (Cetas), onde vai ficar em observação até ter condições de retornar à natureza.