Suspeito de agredir folião na Graça quis 'descontar' em alguém

Vendedor de queijo foi preso em casa, na Capelinha de São Caetano

Edson Rodrigues dos Santos, 27 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (14), suspeito de agredir o estudante de engenharia mecânica Kaíque Moreira Abreu, 22, na madrugada de sexta (9), na Graça. O jovem está internado em estado gravíssimo no Hospital Português.

A Polícia Civil apresenta Edson à imprensa nesta quarta, a partir de 15h, na sede do órgão, na Piedade. Ele foi preso em casa, na Capelinha de São Caetano.

Segundo a delegada Carmen Dolores, titular da 14ª Delegacia (Barra), que investigou o caso, Edson já possui histórico de agressão – além de ter baleado uma pessoa, já respondeu por violência doméstica.

Kaique foi agredido perto de circuito do carnaval (Foto: Reprodução)

No momento do ataque, Edson estava acompanhado de outros quatro amigos – desses, dois eram adultos e dois adolescentes de 15 e 17 anos. No entanto, segundo a polícia, somente Edson agrediu o rapaz.

De acordo com o delegado José Bezerra Júnior, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Edson e os outros foram localizados pelas imagens das câmeras de segurança que registraram o crime. Através delas, a polícia localizou o veículo em que fugiram após a agressão. O caminhão estava estacionado na Rua Manoel Barreto.

Na noite de terça-feira (13), policiais encontraram os quatro colegas de Edson no caminhão, indo em direção ao circuito Barra-Ondina (Dodô). Ao serem abordados, eles confirmaram que estavam envolvidos na ocorrência. Foi a partir dos amigos que Edson foi encontrado e preso por policiais do DHPP.

A justificativa de Edson para cometer o crime foi que ele havia sido agredido no circuito e quis "descontar" em alguém. Quando voltava para o caminhão, que o levaria junto com os amigos para casa, viu Kaíque subindo a ladeira e o atacou com murros. O jovem retornava do Carnaval, por volta de 3h, quando foi atacado.

'Sem motivo, sem um porquê', diz síndica que cedeu imagens de agressão na Graça

“Ele informa que estava vendendo queijinho nessa noite (de sexta-feira), e, em dado momento passou a curtir. E, palavras dele, teria se envolvido em uma discussão, uma briga. Nessa briga, ele sofreu uma agressão. No retorno do carro para ir para casa, ele resolveu revidar essa agressão em qualquer pessoa que passasse no momento. Infelizmente, o jovem Kaíque sofreu essa agressão”, afirmou Bezerra. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito não resistiu à prisão.

A delegada Carmem Dolores reforçou que não houve motivação para o ataque. “Não houve nada que ensejasse isso. Na realidade, foi uma coisa extremamente de graça, violenta. Ele diz que ‘simplesmente fez uma besteira’. O menino (Kaíque) veio andando e ele se aproximou, já 'incontinente', e desferiu, pegou [Kaíque] totalmente desprevenido”.

Os outros dois homens e os dois adolescentes vão responder por omissão de socorro. Edson será autuado por tentativa de homicídio. Ele seguirá para audiência de custódia na tarde desta quarta (14).