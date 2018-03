The Handmaid's Tale: foto da segunda temporada revela o destino de Emily

Primeira temporada chegou ao canal Paramount; segunda temporada retorna 25 de abril nos EUA

Quem terminou a primeira temporada de The Handmaid's Tale segue atormentado por diversas perguntas. Afinal, não é apenas Offred/June (Elizabeth Moss) que está com destino incerto. Por exemplo: o que aconteceu com Emily (Alexis Bledel)?

Uma nova imagem Hulu revela que a antiga aia foi enviada para as Colônias, após atropelar soldados num ato de revolta. Em entrevista para a EW , a eterna Rory Gilmore revelou que irá contracenar com a personagem de Marisa Tomei no segundo episódio da nova temporada. Além disso, contou como o show irá abordar o passado da moça.

"Eu amei filmar os flashbacks da Emily. Bruce [Miller, criador] e eu tinhamos conversado como essa vida pré-Gillead seria, antes mesmo de começar a primeira temporada. Penso muito como seus pontos de vista são conectados com sua antiga rotina como professora de biologia. Já sua vida nas Colônias é uma parada final. Emily não tem esperança de um futuro ali. Ela sabe que seus dias são contados. Tudo ali é tóxico, então a saúde de todos começa a deteriorar rapidamente. Eles sabem que vão morrer ali, enquanto precisam trabalhar duro sem condições decentes", contou Bledel - que já venceu um Emmy por sua performance na adaptação da obra de Margaret Atwood.

The Handmaid's Tale retorna nos Estados Unidos em 25 de abril. No Brasil, a primeira temporada começou a ser exibida na Paramount Channel.