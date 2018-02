TJ-BA bloqueia senhas de servidores após invasão a site

Alguém não autorizado conseguiu fazer uma publicação na plataforma

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) bloqueou as senhas dos servidores que têm acesso ao site do órgão depois que uma notícia foi publicada na plataforma por uma pessoa que estava fora do Tribunal, na tarde desta quarta-feira (14). A assessoria garante que o site não foi hackeado, mas confirmou que alguém não autorizado conseguiu fazer uma publicação.

O fato aconteceu por volta das 16h, e a falsa notícia foi excluída alguns minutos depois pela assessoria. O TJ-BA informou também que o caso será apurado nesta quinta-feira para identificar qual foi a senha usada pelo invasor, e como ele teve acesso aos dados. Depois do ocorrido, o site do órgão segue funcionando normalmente.