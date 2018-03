Trânsito será alterado nos próximos 30 dias no Jardim Baiano

Segundo a Transalvador, mudanças vão melhorar a circulação e mobilidade na região

Até o final deste mês de abril, o tráfego de veículos no Jardim Baiano, em Nazaré, sofrerá mudanças nas principais vias. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), haverá inversão de sentido nas pistas para que sejam feitas alterações para melhorar a circulação e mobilidade na região.

O Boulevard América, que hoje tem tráfego em sentido duplo, passará a ter sentido único para o Campo da Pólvora. A Rua Professor Hugo Baltazar, no trecho que a liga à Rua Arquimedes Gonçalves, também passará a ter sentido único - quem estiver na Avenida Joana Angélica não poderá mais acessar o Jardim Baiano pela Rua Arquimedes Gonçalves. O acesso será apenas pelo Boulevard América ou pela Rua Baltazar da Silveira.

“O projeto é desenvolvido desde 2017, sendo uma demanda antiga dos moradores, que conviviam diariamente com diversos problemas que prejudicavam a fluidez do tráfego no bairro”, disse o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.