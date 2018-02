Três suspeitos de roubar carros são mortos pela PM em Salvador

Três veículos foram recuperados após tiroteio na Estrada do Derba

Guarnições da Operação Gêmeos trocaram tiros, no início da tarde desta terça-feira (27), com quatro suspeitos de pertencer a uma quadrilha especializada em roubos de veículos em Salvador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), três automóveis roubados foram recuperados e as armas usadas pelos suspeitos foram apreendidas após o tiroteio na BA-528, mais conhecida como Estrada do Derba, na qual três deles acabaram mortos.

A informação do roubo de três veículos chegou, via 190, para as equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que, após buscas por GPS, direcionaram as viaturas da Gêmeos, mais próximas naquele momento, para a região. Os criminosos foram perseguidos e reagiram atirando. No confronto, três dos atingidos foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O quarto suspeito, que estaria ferido, é procurado.

Três revólveres calibre 38 foram apreendidos com a quadrilha, ainda sem identificação. "Somos uma unidade especializada, composta de profissionais diferenciados. Como sempre ressalto, o nosso foco de trabalho é o combate ao roubo de ônibus, mas a nossa missão, enquanto policiais, é proteger o povo baiano. Fazemos isso todos os dias", declarou o comandante da Operação Gêmeos, major Gabriel Neto.

Em nota ao CORREIO, a assessoria da Polícia Militar informou que a ação dos bandidos começou pela manhã. Na ocasião, os PMs da Gêmeos “foram acionados por um indivíduo vítima de roubo, logo após quatro indivíduos armados tomar um veículo Fiorino abastecido com lacticínio, na BR-324, proximidades com a Brasil Gás”.

Ainda conforme a PM, após rondas na localidade, a guarnição localizou os suspeitos retirando a carga da Fiorino e abastecendo outro veículo, um Fiat Strada. “Quando perceberam a presença da polícia, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e fugiram em seguida”, continua o comunicado.

Durante o acompanhamento, os acusados voltaram a tirar em direção aos PMs, iniciando uma troca de tiros, já na Estrada do Derba.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigará a atuação da quadrilha.