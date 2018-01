Treze deputados estaduais podem mudar de partido durante janela de março

Jairo costa Júnior, com Luan Santos

Treze deputados estaduais podem mudar de legenda durante a janela partidária, que será aberta em março. Deles, o ex-presidente Marcelo Nilo (PSL) e o Pastor Sargento Isidório (PDT), já definiram que vão migrar para PSB e Avante, respectivamente. Os cinco outros integrantes do PSL (Manassés, Alan Castro, Jurandy Oliveira, Reinaldo Braga e Nelson Leal) são os principais alvos. Os quatro primeiros podem seguir para o Pros, como parte das articulações do deputado federal Ronaldo Carletto (PP) para tentar o Senado. Contudo, as negociações podem levá-los ao PR, provável destino de Carletto. Leal não deve ficar, mas ainda não decidiu para onde vai, assim como Sidelvan Nóbrega, que está sem espaço no PRB. Já Robinho e Luiz Augusto devem ir com Carletto.

Em análise

Com a crise no MDB, a sigla pode perder três dos cinco deputados. David Rios, Hildécio Meireles e Luciano Simões Filho são especulados no PR, mas só no caso de a legenda deixar a base do governador Rui Costa (PT).

Crise interna

O apoio do deputado federal Luiz Caetano (PT) ao empresário Raimundinho da JR (PRB) na disputa pela Assembleia Legislativa causou insatisfação na base aliada do governo do estado. O mal-estar começou com a prefeita de Dias D'ávila, Jussara Márcia (PT), cujo principal rival é justamente Raimundinho, derrotado por ela em 2016. O marido dela, Jose Carlos Correia (PSD), presidente da Câmara local, também tentará a Assembleia e brigará pelos votos na cidade com o empresário. Integrantes do PT também condenaram a escolha do parlamentar e defendem que ele trabalhe para eleger algum membro do partido ou integrante da base aliada.

Em alta

O governo federal autorizou, ontem, a multinacional italiana Enel Green Power a iniciar, em fase de testes, a operação de um parque eólico no município de Morro do Chapéu. A implantação das quatro usinas que compõem o parque começou no final de 2016 e contou com investimento em torno de US$ 380 milhões. Quando estiver em pleno funcionamento, a expectativa é que o empreendimento seja capaz de gerar mais de 830 gigawatts-hora por ano, suficiente para atender a cerca de 320 mil residências.

Fala, Fabíola!

A deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) defendeu que o grupo de trabalho criado para avaliar as condições da travessia Salvador-Mar Grande vão avançar mais com o resultado inquérito da Marinha sobre a tragédia que deixou 19 pessoas mortas. A afirmação dela foi uma resposta ao colega Hildécio Meireles (MDB), que atribuiu a falta de resultados do grupo ao fato de ter ficado sob a batuta da governista. “Estranho porque herdei esta responsabilidade após a desistência do próprio deputado Hildécio”, disse.

Pelo trabalho

O vereador Carlos Muniz (Podemos) negou que tenha desistido da candidatura a deputado estadual para defender a reeleição do colega de partido Alex Lima em troca de apoio futuro ou cargos. “Foi só pelo trabalho dele”, rebateu.

"A decisão é um sinal de que a justiça prevaleceu e que a tese da ‘justiça das urnas’ foi derrubada. Urna não é tribunal e não inocenta corruptos", Alexandre Aleluia, vereador do DEM, sobre a condenação do ex-presidente Lula pelo TRF4