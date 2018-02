Treze torcedores do Vitória são presos após briga com tricolores

Doze deles usavam camisa da organizada Os Imbatíveis. PM flagrou confronto na Baixa dos Sapateiros; veja vídeo

Treze pessoas, sendo 12 delas vestidas com a camisa da torcida organizada Os Imbatíveis, do Vitória, foram detidas após uma briga com torcedores do Bahia na manhã deste domingo (18), na Baixa dos Sapateiros, no Centro de Salvador.

Um vídeo que circulou no WhatsApp (veja abaixo) mostra os indivíduos envolvidos arremessando objetos uns nos outros quando uma viatura da Polícia Militar chega e acaba com o conflito antes que alguém fosse ferido. Os rubro-negros correm para o lado mais próximo de onde estão os policiais, enquanto os tricolores, a maioria deles com uniformes da organizada Bamor, fogem pelo outro lado.

Segundo a Polícia Militar, os 13 homens capturados foram presos após entrar um estabelecimento comercial na Rua Fonte Nova do Desterro, nas imediações do ocorrido, e conduzidos à 1ª Delegacia, nos Barris.

A PM informa também que, durante a diligência, foram apreendidos com eles dois envelopes contendo maconha, duas garrafas de cervejas intactas e vazias, três garrafas de cervejas quebradas, pedaços de madeira e pedras.

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.