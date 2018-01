UFRB abre seleção para professor substituto

por Lucy Barreto

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está com inscrições abertas paro o processo seletivo de professor substituto com titulação na Licenciatura em Matemática. A vaga é para o Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), campus de Feira de Santana.

O candidato selecionado atuará nas disciplinas Pesquisa em Educação Matemática e Matemática na Educação Básica II, na área de conhecimento Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. A carga horária é de 20 horas semanais, podendo a jornada de trabalho ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno.

As inscrições estão abertas até o dia 19 de janeiro, nos dias úteis deste período e nos horários das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h, na Gerência Técnica Administrativa, localizada no Prédio da Direção do CETENS. A taxa de inscrição é de R$ 60. Podem se inscrever candidatos que não tenham sido professores substitutos ou que não tenham trabalhado, com contrato temporário, em outro órgão federal, nos últimos 24 meses.

O processo seletivo terá duas etapas: análise de currículo, com peso 3, e prova didática, com peso 7. As provas serão realizadas no período de 05 a 09 de fevereiro, no CETENS. A média final mínima para a aprovação será 7,0 e o candidato que obtiver a maior nota para aprovação será indicado para assumir a vaga para docente por tempo determinado.

O resultado deste processo seletivo será divulgado no site de Concursos da UFRB e internamente na Unidade até o dia 26 de fevereiro, fixado no mural da Direção, tendo posterior publicação no D.O.U. Obedecendo à ordem de classificação, os candidatos serão convocados para assinatura do contrato e encaminhados ao Centro de Ensino.

O contrato temporário terá a vigência de seis meses e/ou coincidirá com a data de término do semestre letivo, não podendo ser inferior a 30 dias e em caso de renovação o mesmo não poderá ultrapassar a vigência de 24 meses. O prazo de validade da seleção será de um ano.