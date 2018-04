Vagas de estágio em Salvador; confira

Candidatos devem se cadastrar nas empresas recrutadores para concorrer vagas

São pelo menos 131 vagas de estágio disponíveis em diversas áreas esta semana para estudantes do ensino superior. Os candidatos interessados devem se cadastrar através do site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Dados como RG, CPF, instituição de ensino, além do endereço completo devem ser mantidos atualizados.

Confira algumas vagas

IEL

Vaga Quantidade Requisito Administração 10 1° ao 6° sem. Ciências Contábeis 03 2º ao 8° sem. Design 01 1° ao 7° sem. Licenc. em Artes 08 A partir do 4° sem. Licen. em Língua Portuguesa 18 A partir do 4° sem. Licenc. em Espanhol 01 A partir do 4° sem. Licenc. em Inglês 13 A partir do 4° sem. Licenc. em Geografia 09 A partir do 4° sem.





CIEE

Vaga Quantidade Requisito Bacharelado em Ed. Física 01 4º ao 7º Sem. Pedagogia 01 3º ao 6º Sem. Administração 01 2º ao 7º Sem. Psicologia 01 3º ao 7º Sem. Contabilidade 01 3º ao 7º Sem. Eng. Mecânica 01 3º ao 7º Sem. Gestão Financeira 01 3º ao 6º Sem. Sistemas de Informação 01 3º ao 5º Sem. Dança 01 1º ao 8º Sem.