Vai sair de férias? CORREIO lista 10 aplicativos para planejar a viagem

Verão mostrando para que veio, férias e dinheiro na conta. Finalmente, sombra e água fresca. Se o destino já está definido, o CORREIO dá uma forcinha para planejar a viagem, sem ficar com dor de cabeça e cair no cheque especial após os 30 dias mais esperados do ano. Listamos 10 aplicativos que vão ajudá-lo a se divertir e, ao mesmo tempo, equilibrar as finanças. E aí, partiu?



1. Expensify: A plataforma funciona como um scanner: ao tirar fotos de recibos, o app lê os valores, data e locais de cada compra automaticamente, transferindo as informações para o banco de dados sem que o usuário precise digitar qualquer coisa.

2. Travel Money: Além de permitir o gerenciamento de gastos individuais ou em grupo, indicando quanto um deve para o outro, o aplicativo realiza conversão de moedas com taxas de câmbio e compartilhamento de dados.

3. Lonely Planet: Busca hotéis e opções de lazer em três níveis diferentes: econômico, médio e luxuoso. O app também atualiza diariamente quais são os lugares mais baratos para conhecer.

4. Skyscanner: Faz um compilado das passagens mais baratas encontradas em sites como Decolar.com, Expedia e Kayak. Também oferece cotações de locação de veículos, hotéis e seguros.

5. Clickbus: Aplicativo ideal para quem viaja de ônibus. Permite comparar preços de diversas companhias.

6. Minhas Despesas: Plataforma nacional que deixa registrado todos gastos durante a viagem como alimentação e passagens.

7. Wi-Fi Founder: Ao invés de gastar com dados móveis tente encontrar pontos de internet móvel gratuita em qualquer lugar do mundo com este app. Serve também para situações de emergência, quando é necessário falar com alguém que está longe.

8. AirBnb: O app permite encontrar quartos e casas para alugar. As opções vão desde cômodos sob o mar e dentro de cavernas, até chalés, mansões e castelos antigos.

9. TravelPocket: O TravelPocket utiliza o GPS para registrar exatamente onde foi que você gastou seu dinheiro e ainda reúne várias informações sobre o tipo de serviço comercializado no local.

10. Travel Budget: O usuário tem a opção de criar várias versões de uma mesma viagem e escolher a que melhor se encaixa no bolso dele.