Vendas sobem e o Onix se destaca

Por Antônio Meira Jr.

O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido em 2017 (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

De acordo com os dados divulgados pela Fenabrave, entidade que reúne as empresas revendedoras do setor automotivo, as vendas de automóveis e comerciais leves cresceram 9,36% em 2017 quando comparadas as do ano anterior. Os emplacamentos de caminhões e ônibus também foram positivos, com crescimento de 5,05%. O único segmento que caiu foi o de motocicletas, os emplacamentos foram 14,71% menores que em 2016. Em relação aos automóveis, o Chevrolet Onix foi o destaque com 188.654 unidades emplacadas entre janeiro e dezembro. O hatch produzido no Rio Grande do Sul ficou a frente do Hyundai HB20 (105.539), feito em São Paulo e do Ford Ka (94.893), fabricado em Camaçari. O veterano VW Gol teve um bom ano e ficou com a quarta posição (73.919) e o Chevrolet Prisma, configuração sedã do Onix, ficou em quinto (68.988). Entre a sexta e a décima posição ficaram: Renault Sandero (67.344), Toyota Corolla (66.188), Fiat Strada (54.870), Fiat Mobi (54.270) e Jeep Compass (49.187).

MERCADO DE PICAPES

A Fiat Strada foi novamente a líder entre as picapes, mas com volume inferior ao registrado em 2016. Entre janeiro e dezembro foram emplacadas 54.870 unidades, no mesmo período do ano anterior foram 59.449. Outra Fiat, a Toro, ficou em segundo lugar (50.723) e a VW Saveiro fechou na terceira posição (42.414). A Toyota Hilux ficou com a quarta posição (34.368) e venceu sua briga particular com a Chevrolet S10 (30.438), quinta colocada, pela liderança entre as picapes médias. Entre a sexta e a décima posição ficaram: Ford Ranger (17.830), Chevrolet Montana (14.872), VW Amarok (11.964), Renault Oroch (11.047) e Mitsubishi L200 (9.946).

Foto: Marina Silva/Aquivo CORREIO

UTILITÁRIOS ESPORTIVOS

O Jeep Compass, que custa a partir de R$ 107.990, superou concorrentes mais baratos para ser o utilitário esportivo mais vendido do país. O Compass teve 49.187 unidades emplacadas no último ano. Na segunda posição no geral e na liderança entre os utilitários esportivos compactos vem o Honda HR-V, com 47.775. O terceiro foi o Hyundai Creta (41.625), o quarto o Jeep Renegade (38.330) e o quinto o Nissan Kicks (33.464), que no ano passado começou a ser produzido no país. O Ford EcoSport ficou na sexta posição (31.195) e outro veterano, o Renault Duster (17.638), sétimo colocado. O Renault Captur ficou em oitavo (13.742), o Toyota SW4 em nono (12.567) e o Chevrolet Tracker em décimo (12.136).

Foto: Marina Silva/CORREIO

DIVISÃO POR MARCAS

No conjunto de vendas de automóveis e comerciais leves a Chevrolet foi a marca com maior participação: 18,14%. A Fiat ficou com o segundo lugar (13,41%) e a Volkswagen com o terceiro posto (12,53%). A Ford ficou com a quarta posição (9,52%), a Hyundai com a quinta (9,30%) e a Toyota com a sexta (8,75%). Da sétima a décima ficaram: Renault (7,69), Honda (6,03%),

Jeep (4,06%) e Nissan (3,63%). Entre as motos, a Honda manteve a soberania com 78,26%. A Yamaha foi a segunda (13,54%), a Shineray a terceira (1,72%), a BMW a quarta (0.78%) e a Harley-Davidson a quinta (0,62%).

VENDAS NA BAHIA

No mercado estadual o Chevrolet Onix também foi o modelo mais emplacado: 6.458 unidades. A segunda posição foi do Hyundai HB20 com 4.595 carros e a terceira do Ford Ka, com 3.943 exemplares. A Fiat Toro ficou em quarto lugar (2.982), com apenas 19 unidades de diferença para o VW Gol (2.963), o quinto colocado. O Corolla ficou com a sexta posição (2.844), pouco à frente da Fiat Strada (2.796), sétimo lugar. O Chevrolet Prisma ficou com a oitava posição (2.766), o Renault Sandero com a nona (2.158) e o Ford EcoSport com a décima (2.075).