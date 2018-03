Vídeo mostra assalto que terminou com PM baleado na cabeça em pedágio de Candeias

Assaltante atirou para cima na praça do pedágio; um motorista acabou morto

Um policial militar foi baleado durante um assalto na praça de pedágio da BA-524, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador, na noite de quarta-feira (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), três criminosos teriam participado da ação, que ocorreu por volta das 20h. O PM ferido é lotado no 12º Batalhão de Polícia Militar.

O policial militar, que tinha acabado de deixar o serviço acompanhado de outros dois PMs, foi atingido na cabeça durante o assalto. Os colegas militares, que não foram feridos, socorreram a vítima para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas em seguida o policial foi transferido para o Hospital da Bahia, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com estado de saúde grave.

O vídeo mostra a ação dos bandidos e o momento em que um deles rende um motorista e atira para cima. Veja:

"Os policiais contaram que tinham acabado de sair do serviço e seguiam em direção a Feira de Santana, município onde moram. Eles aguardavam na fila do pedágio, quando um grupo de criminosos passou a saquear as cabines de cobrança e os motoristas que aguardavam o atendimento. Ao se aproximar dos PMs, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e houve troca de tiros, mas eles conseguiram fugir", afirmou a PM, em nota.

Em nota, a Concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, informou que os criminosos renderam a equipe de vigilância por volta de 19h50 e assaltaram os motoristas e as cabines da praça de pedágio localizada no Km 11 da rodovia Canal de Tráfego.

Testemunhas contaram que um dos assaltantes foi atingido e socorrido por populares para o Hospital de Candeias. Uma das equipes isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), após um senhor ter sido atropelado na mesma ocorrência - a víitima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Não há detalhes sobre o local exato onde o homem morreu atropelado, nem sua identificação.

A Bahia Norte informou que o motorista, morto durante a ação criminosa, teve o veículo tomado de assalto e acabou atropelado pelos bandidos, que fugiram em outro carro de passeio.

"As guarnições fizeram rondas na região para localizar os demais criminosos, que até o momento não foram encontrados", disse a PM. A Polícia Civil investiga o caso.

Confira na íntegra a nota da Concessionária Bahia Norte:

A Bahia Norte informa que, às 19:52h desta quarta-feira (28), bandidos renderam a equipe de vigilância da Concessionária e assaltaram os motoristas e as cabines da praça de pedágio localizada no Km 11 da rodovia Canal de Tráfego, em Candeias. Policiais Militares que passavam pelo local surpreenderam os bandidos, o que resultou em troca de tiros. Durante a ação, um motorista teve o veículo tomado de assalto e acabou sendo atropelado e morto pelos bandidos, que fugiram em outro carro de passeio. A Bahia Norte está colaborando com as autoridades competentes que atuam na investigação do caso.