Vinícius registra ocorrência após agressão no clássico

O clássico que não acabou no campo vai ganhar novos capítulos fora dele. Ontem, logo após o fim da partida, o meia Vinícius, do Bahia, deixou o Barradão com destino a uma delegacia para registrar boletim de ocorrência após ser agredido por jogadores do Vitória. “Vou dar queixa. Estou bem, só com dor de cabeça. Não vou falar nada agora”, resumiu Vinícius na saída do vestiário do Barradão.

No rosto do jogador foi possível ver as marcas da agressão: sangue inicialmente e um hematoma na testa. Vinícius foi agredido com dois socos pelo zagueiro Kanu, um de Yago e outro de Denilson. A confusão teve início aos 4 minutos do segundo tempo, depois que o meia tricolor marcou o gol de empate e comemorou dançando na frente da torcida do Leão.

O goleiro Fernando Miguel não gostou da atitude e foi tirar satisfação. A ação gerou uma confusão generalizada que terminou com a expulsão de três jogadores do Vitória e quatro do Bahia, inclusive Vinícius, que não revidou.

A situação deixou outros jogadores do Bahia inconformados. Capitão tricolor, Tiago lamentou a postura do rival no Ba-Vi. “O futebol vem crescendo e isso é cada vez mais raro. Eu nunca tinha visto uma equipe se apequenar dessa forma. A instituição Vitória é gigante, mas não está ao nível do que acontece”.