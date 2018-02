Vitória culpa Vinícius por tumulto em Ba-Vi: 'ele começou'

Técnico criticou ainda provocação feita pelo atleta em rede social: 'tem que respeitar'

Provocação em rede social e uma dança provocativa. Os atos de Vinícius foram insuportáveis para o Vitória. Em um Ba-Vi que teve fim por falta de quórum, foram nove expulsos e nove com cartão amarelo. Tudo isso, segundo o Leão, é culpa do meia do Bahia.



Em entrevista coletiva, que contou com o técnico Vagner Mancini, o presidente Ricardo David, o diretor de futebol Erasmo Damiani e o vice-presidente Chico Salles, o Vitória se posicionou sobre os acontecimentos e fez duras críticas a Vinícius.

“Quem causou a confusão foi Vinícius que, antes do jogo, postou falando de ‘Barralixo’. Tem que respeitar, é uma instituição de mais de 100 anos. Em vez de ir vibrar com sua torcida, não, foi fazer gestos obscenos diante da nossa torcida. Quem começou foi o Vinícius. Ao meu ver, o arbitro também desequilibrou. Gosto dele, mas hoje não teve boa atuação”, criticou Mancini.

O discurso foi reforçado por Ricardo David, que estava bastante irritado com o jogador do time rival. “O que Vinícius postou foi irresponsável. Poderia chamar de outra coisa, mas, respeitando o profissional, vou chamar de irresponsável. Conversei antes com os atletas e falei ‘cuidado, vocês serão provocados’. Ele foi irresponsável, provocando uma instituição centenária. Vamos exigir uma punição”, afirmou o presidente, que também acusou o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, de ter pressionado o árbitro Jailson Macedo Freitas no intervalo do jogo.

Antes do clássico, Vinícius respondeu a um comentário no seu Instagram da seguinte forma: "kkkkkkkkkm ídolos mitos... domingo é lá no Barralixo!!!! Com as mães, as irmãs delaxxxxx kkkkkk”.





Foto: Reprodução/Instagram

Desequilíbrio

Apesar de apontarem Vinícius como o maior responsável por toda a confusão, Mancini admite que seus atletas que se envolveram em agressões físicas dentro de campo, como Kanu, Rhayner e Yago, também erraram. O treinador prometeu avaliar as imagens e analisar se o caso cabe punição.

“Os culpados serão punidos. Lógico que, com uma briga generalizada, fica difícil. Vamos analisar, temos imagens. Não é simplesmente falar que Vinicius é o responsável maior e lavar as mãos. Vamos ver as cenas e cobrar nossos jogadores. Os atletas do Vitória deveriam ter tido mais calma. Não vi ainda as imagens, mas não sei quem foi o pioneiro na agressão. Mas, obviamente, vou cobrar, eles deveriam ter equilíbrio. Fiquei envergonhado ao ver a torcida indo embora aos 70 minutos. Tínhamos tudo para ter um grande clássico. A torcida leva uma imagem tosca. Meus atletas serão chamados”, explica ele, que voltou a criticar Vinícius.

“Mas adianto que, se fosse um atleta meu que tivesse postado, não entraria em campo”, concluiu.