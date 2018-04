Vitória encara o Inter por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Leão precisa vencer por no mínimo dois de diferença para avançar

O torcedor rubro-negro está com saudades de festejar. Já são três semanas sem comemorar um triunfo. A reabilitação na temporada pode ser iniciada nesta quinta-feira (19) com a conquista da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para avançar no torneio nacional, o Vitória precisará passar pelo Internacional no jogo das 19h15, no Barradão.

Vencer não é o suficiente. A equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini também precisará convencer. É que para eliminar o rival e se manter na competição, o Leão tem que ganhar o jogo por dois gols de diferença. Se o triunfo for por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Qualquer empate coloca o time gaúcho na próxima fase da Copa do Brasil. O colorado venceu a primeira partida por 2x1, no Beira-Rio.

“É um jogo decisivo, diante de uma grande equipe. Precisamos ter muita atenção durante os 90 minutos para conquistarmos nosso objetivo, que é a classificação para a próxima fase. Vai ser uma partida muito equilibrada e quem tiver mais eficiência sairá com essa vaga”, analisou o volante Uillian Correia.

A última vitória rubro-negra foi comemorada no Barradão. No dia 27 de março, o Leão bateu o Globo por 3x1, pela Copa do Nordeste. De lá pra cá, lamentou a derrota no primeiro encontro com o Internacional, outras duas para o Bahia (2x1 e 1x0) no Campeonato Baiano e um empate com o Flamengo (2x2) na estreia do Brasileirão, no último sábado.

O aproveitamento do Vitória em casa nesta temporada é de 66,7%. Dos 12 jogos que fez como mandante, o time venceu sete, empatou três e perdeu dois, ambos para o Bahia. Um foi por WO na fase classificatória do Campeonato Baiano e o outro, a derrota por 1x0 no jogo de volta da final, que sacramentou a perda do título. Com exceção do tricolor, nenhum outro time conseguiu vencer o Leão no Barradão este ano.

Os números mostram que o torcedor rubro-negro pode ficar otimista no quesito bola na rede. Nos 12 jogos que disputou como mandante, o Vitória marcou 28 vezes. A média é de 2,3 gols por partida.

MISTÉRIO NO TIME

Como já acontece há dois meses, o técnico Vagner Mancini adotou o mistério às vésperas do jogo contra o Internacional. Com treinos realizados a portões fechados, ele não deu pistas do time que vai mandar a campo.

Ainda sem poder contar com Neilton, André Lima, Bryan, Luan e Fillipe Soutto, o treinador deve manter a equipe que empatou com o Flamengo em 2x2 na estreia do Brasileirão.

Como já defendeu a Ponte Preta na Copa do Brasil, o recém-chegado Jeferson não poderá enfrentar a equipe gaúcha. Portanto, se não quiser dar nova chance a Lucas, Mancini deve manter o volante Rodrigo Andrade improvisado na lateral direita.

Contra o Flamengo, Juninho começou no banco de reservas, mas é opção para o lugar de Pedro Botelho, na lateral esquerda, ou Alex Baumjohann, no meio-campo. O ataque deve seguir formado por Rhayner e Denílson. “Na Copa do Brasil, a gente sabe que vai ter que pressionar eles. Sabemos que eles têm um time rápido. Temos que tentar fazer o gol, mas tomar cuidado”, avisa Rhayner.