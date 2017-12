Vitória negocia com o lateral-direito Lucas, ex-Fluminense

Interesse foi confirmado pelo empresário Eduardo Uram

O Vitória tem interesse na contratação do lateral-direito Lucas, que defendeu o Fluminense nesta temporada. A informação foi confirmada por Eduardo Uram, empresário do atleta. "Existe uma conversa, sim, mas não posso falar em que pé está", disse Uram ao CORREIO.

Lucas, que pertence ao Palmeiras, atuou como titular em boa parte do Campeonato Brasileiro. Dos 38 jogos, atuou em 32 deles. O lateral tem 29 anos e também acumula passagens por Cruzeiro, Botafogo, São Bento-SP e Figueirense.

A lateral direita é uma posição carente no Vitória, já que Patric e Caíque Sá têm contrato só até o dia 31. Em entrevista ao CORREIO, o empresário e pai de Patric, José Reginaldo (Lalau), disse que o atleta não foi procurado para renovar. "O Vitória não procurou para renovar. Como é empréstimo, ele volta para o clube com quem tem contrato. Se ninguém procurar, Patric vai se apresentar no dia 6 ao Atlético Mineiro", explicou.

Já Luciano Rêgo, empresário de Caíque Sá, aguarda uma resposta da diretoria rubro-negra. "O Vitória fez proposta e nós fizemos uma contraproposta. Estou esperando um retorno, mas, ao mesmo tempo, providenciando outras coisas para o atleta. Não podemos ficar parados", disse ao CORREIO.

No momento o único disponível para 2018 é o garoto Cedric. Ele atuou em apenas duas partidas neste ano, ambas em fevereiro, e depois retornou ao elenco sub-20.