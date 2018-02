Vitória vai entrar com recurso contra resultado do Ba-Vi

Clube não concorda com decisão da FBF de declarar o Bahia vencedor da partida

O Vitória decidiu entrar nesta terça-feira (20) com um recurso no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA) questionando a decisão da FBF de declarar o Bahia vencedor do clássico de domingo e o placar de 3x0.

Segundo apurado pelo CORREIO, o Leão entende que não houve clareza entre os episódios da partida e as regras adotadas para que o Bahia fosse declarado vencedor do Ba-Vi encerrado precocemente no último domingo (18).

Na visão do clube, o único órgão capaz de determinar o placar final e a perda ou ganho de pontos para cada clube é o TJD-BA. Sendo assim, espera que o resultado seja declarado 1x1 até futuro julgamento.

O rubro-negro, assim, espera ganhar tempo a fim de se defender no tribunal. “Vamos questionar essa decisão. Obviamente, o Vitória vai buscar se defender no tribunal”, disse o presidente Ricardo David à Rádio Transamérica”