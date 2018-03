Vitória vence o Flu de Feira e avança como líder à semifinal

Leão enfrentará o Bahia de Feira na semifinal do Baianão

Fechou com chave de ouro. Nesta quarta-feira (7), o Vitória venceu o Fluminense de Feira, por 2x1, no Joia da Princesa, e encerrou a primeira fase do Campeonato Baiano como líder. Com isso, o Leão enfrentará o Bahia de Feira na semifinal, que avançou na 4ª posição, e terá a vantagem de fazer o jogo de volta no Barradão. Os confrontos de ida e volta serão nos dias 18 e 25 de março.

Quem esperava um time reserva, se surpreendeu. O técnico Vagner Mancini usou praticamente todos os titulares, com exceção de Wallison Maia e Nickson. E foi justamente o meia, de 20 anos, que fez o primeiro gol que deu a vantagem para a próxima fase do Campeonato Baiano.

Nickson, que entrou em campo para suprir a ausência de Yago, se comportou como veterano. Aos 18 minutos, recebeu um lançamento certeiro de Uillian Correia, cabeceou e marcou um gol que foge às suas características. “De cabeça não é meu forte, mas venho treinando bem e aprimorando isso”, festejou ele, que dedicou o gol à mãe e ao goleiro Wallace, que morreu em janeiro após se envolver em um acidente de carro.

Em um primeiro tempo fraco tecnicamente, o Vitória soube administrar bem o placar e ofereceu perigo à meta do Touro em outras duas oportunidades: um chute de André Lima, defendido pelo goleiro Nunes, e outro de Denilson, que bateu mal.

No segundo tempo, quem tinha que correr atrás do prejuízo era o Flu. E foi exatamente o que o time da casa esboçou fazer. Logo no começo do jogo, tentou com Deizinho com um chute fraco e, depois, com belo chute defendido por Fernando Miguel.

Só que não deu para segurar a onda muito tempo. Aos 7 minutos, o foi o rubro-negro quem correu para o abraço. Em cobrança de falta, André Lima mandou no ângulo e fez 2x0. Na comemoração, tirou a chuteira e recebeu cartão amarelo.

Aos 20, o Flu reclamou de pênalti, após Rodolfo cobrar falta e, no rebote, a bola pegar no braço de Ramon. O árbitro mandou seguir. O Touro deu sinal de reação aos 33, quando Jó aproveitou rebote e diminuiu. Os donos da casa seguiram tentando, mas deficientes nas finalizações. No fim, 2x1.

Domingo (11), às 19h, o Vitória encara o ABC pela Copa do Nordeste, no Barradão.