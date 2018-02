"Vou fazer a dancinha", avisa Vinicius após mais um gol

Apesar da confusão que aconteceu no Ba-Vi, meia fala que comemoração é marca registrada

Vinicius voltou a balançar as redes no triunfo do Bahia sobre o Náutico por 2x1 e comemorou com a dança que gerou polêmica no último Ba-Vi, quando marcou de pênalti, e avisou que não vai deixar a marca registrada, estopim da confusão no clássico.

"Personalidade também de chegar e bater o pênalti no clássico. Sou um cara assim, personalidade forte. Assunto triste falar de Ba-Vi, jamais violência. Eu vou fazer a dancinha, todos sabem que é minha marca registrada e, toda vez que eu tiver oportunidade de fazer o gol, eu vou fazer a dança para essa torcida maravilhosa", prometeu.

Vinicius também exaltou o momento que vive. Ele é o artilheiro tricolor na temporada com quatro gols, além de liderar também o quesito assistências, com três. "Ano passado fui muito criticado. Tenho consciência que não fui tão bem, mas tenho a desculpa dos seis meses parado. Esse ano, tive pré-temporada e estou crescendo. Trabalho bastante finalização e fui feliz na bola que o Kayke jogou para trás".